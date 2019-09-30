Претендент на пост главного тренера «Спартака», немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско, собирается записаться на курсы русского языка. Об этом сообщают Вести.Ru.

Ранее стало известно, что Доменико Тедеско может возглавить московский «Спартак». За эту кандидатуру выступает генеральный директор красно-белых Томас Цорн.

Отметим, 34-летний тренер работал в немецком клубе с июня 2017 года по март 2019-го. В позапрошлом сезоне «Шальке» взял серебряные медали Бундеслиги, но в следующем сезоне Тедеско был уволен, так как гельзенкирхенцы проиграли пять встреч подряд во всех турнирах.