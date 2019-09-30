Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в открытом письме для СМИ высказался о патовой ситуации с допингом в российском спорте.

Текст письма приводит агентство Reuters. По мнению Гануса, российский спорт заслуживает полноправного членства в международной спортивной семье. «Сначала мы должны устранить неприемлемые подходы и методы, а также уволить людей, которые загнали его в тупик и дискредитировали в глазах всего мира», — отметил глава РУСАДА в письме.

«Нас предали, у нас отняли право быть на стороне истины. Его забрали те, кто отвечал за вывод спорта из допингового кризиса», — заявил Ганус, добавив, что российские власти только отягощают ситуацию, и ее необходимо менять в срочном порядке.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что WADA ждет объяснений от российской стороны по поводу манипуляций данными московской лаборатории.