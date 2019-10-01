Российские теннисистки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова сыграют матчи второго круга Открытого чемпионата Китая по теннису в Пекине.

Дарья Касаткина сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко. Встреча запланирован на 8:00 по московскому времени, она пройдет на шестом корте Национального теннисного центра. В первом круге россиянка смогла обыграть китаянку Пэн Шуай, встреча продлилась три сета.

Анастасия Павлюченкова во втором круге сразится с представительницей США Софией Кенин. Этот матч также запланирован на 8:00, встреча пройдет на четвертом корте Национального теннисного центра. В стартовом матче турнира Анастасии Павлюченковой удалось обыграть соотечественницу Веронику Кудерметову.

Общий призовой фонд Открытого чемпионата Китая по теннису среди женщин составляет 8 миллионов 285 тысяч долларов.