Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему сделал выбор в пользу форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко и не вызвал в сборную Александра Соболева из «Крыльев Советов».

Слова Черчесова приводит портал Sport24. Тренер отметил, что у Комличенко не было качественного скачка, однако игрок чувствовал себя намного комфортнее, чем раньше. «Последний матч Николай не играл из-за перебора карточек. Жалко, матч со «Славией» мог стать лишней лакмусовой бумажкой для нас», — отметил Черчесов.

Также рулевой национальной команды отметил, что Комличенко уже три года стабильно играет, а форвард «Крыльев» Соболев — еще нет. «Мы рады, что игроки появляются. Но всему свое время. Есть статистика, а есть нюансы, как вписать игрока, сможет он выступать в сборной или нет», — заключил тренер.

Напомним, сегодня РФС опубликовал список футболистов, вызванных в национальную команду на отборочные матчи Евро-2020 в октябре.