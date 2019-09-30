Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, как он относится к критике вратаря команды Андрея Лунева и почему он вызвал именно его.

Слова Черчесова приводит портал Sport24. Наставник национальной команды отметил, что альтернативные кандидаты Александр Максименко и Матвей Сафонов сейчас представляют молодежную сборную России.

«Перед ними там поставлена задача. В будущем все возможно. У нас еще есть вратари, которые хорошо проявляют себя в чемпионате России», — сказал Черчесов, добавив, что на выступления в Лиге чемпионов он тоже смотрит.

По словам Черчесова, он не хочет делать какие-то перестановки на вратарской линии. «Про критику Лунева вы верно говорите, обсудим некоторые моменты на сборах», — заключил Черчесов.

Напомним, сегодня РФС опубликовал список футболистов, вызванных в национальную команду на отборочные матчи Евро-2020 в октябре.