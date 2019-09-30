Диагональный мужской сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Максим Михайлов поделился мнением по поводу выступления национальной команды на чемпионате Европы 2019 года.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Михайлов заявил, что на сборной России сказался какой-то психологический фактор: «Кто-то перегорел, кто-то чуть недооценил важность и серьезность матча, но тяжело говорить о ком-то конкретно». Именно поэтому команда вылетела в четвертьфинале.

По мнению Михайлова, Словения, обыгравшая Россию в четвертьфинале, играла на кураже и на ней не было давления. «Как бы словенцы не сыграли с Россией, они уже были победителями. Никто негативно бы о них не отозвался», — сказал Михайлов.

Волейболист добавил, что перед сборной России стояли совсем другие цели: «Нужно было минимум проходить до полуфинала, а то и дальше. Стояла задача попасть в финал».

Напомним, в финальном матче чемпионата Европы сборная Сербии обыграла Словению со счетом 3:1.