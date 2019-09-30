“Зенит» открывает исторический для себя сезон, в ходе которого петербургский клуб сыграет в Евролиге. Первый матч предстоит провести в Единой лиге ВТБ. Команда Джоана Плазы сыграет в гостях против «Зеленой Гуры» из «Польши. Nevasport напоминает, каким «Зенит» вступает в оба турнира.

Новый состав

Команда Плазы целиком обновила легионерский состав. А из россиян прошлого сезона в команде остались только капитан Евгений Воронов, Антон Пушков и Владислав Трушкин. «Зенит» покинули Валиев, Карасев, Панин, но зато добавились другие россияне — Хвостов, Зубков и Понкрашов. Иностранная часть в этом сезоне наиболее громкая по именам за всю историю: клуб пополнили звездный центровой Густаво Айон, два крепких разыгрывающих Альбиси и Ренфро, многообещающий защитник Холлинс, опытный четвертый номер Уилл Томас, интересные легионеры — Абромайтис, Понитка и Айверсон.

Новая форма

«Зенит» предстанет в стартующем сезоне в новой форме. Основной комплект выполнен в лазурных цветах от самой баскетбольной фирмы «Джордан». «Форма приятная, удобная», — отметил в разговоре с Nevasport Андрей Зубков. «Теперь просто не можем плохо играть в ней», — вторил ему Владислав Трушкин.

Предсезонная подготовка

Плаза не стал проводить подготовку с большим количеством товарищеских матчей, сделав упор на проведение тренировок. Было сыграно всего четыре игры — команда еще успеет наиграться в Евролиге и Единой Лиге ВТБ. В межсезонье «Зенит» принял участие в небольшом турнире в Испании, сыграв с «Малагой» (победа) и «Реалом» (поражение). Следом «Зенит» легко обыграл аргентинский «Обрас Санитариас» испанский «Эстудиантес».

Первый соперник

«Зенит» ждет непростой матч. Польский клуб в нынешним сезоне более крепкий, чем в прошлом. Если в предыдущем розыгрыше Единой Лиги «Зелена Гура» заняла 12-е место из 14 команд, то в этом все может быть лучше. Уже в первом матче поляки в гостях напрягли звездные «Химки», проиграв всего «минус четыре». За «Зелену Гуру» выступает бывший зенитовец Дрю Гордон.