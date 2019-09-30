Диагональный мужской сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Максим Михайлов высказался, над чем команде предстоит работать после неудачного чемпионата Европы.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Михайлов сказал, что не любит называть проигрыш плюсом. «Никто не любит проигрывать. Мы не будет делать из этого плюс, но, безусловно, забывать поражение, как случайность, не стоит», — сказал волейболист, отметив, что команде стоит сделать определенные выводы.

«Матч со Словенией показал, над чем нужно работать», — сказал игрок, добавив, что российской сборной нужно потрудиться над психологией и стабилизацией уровня игры, чтобы команда на всех соперников выходила с одинаковым настроем, одинаково сильной игрой.

Напомним, сборная России проиграла команде Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу. Турнир выиграла сборная Сербии.