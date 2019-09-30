Французский кардиохирург, профессор Филипп Менаше поделился мнением по поводу лечения легендарного автогонщика Михаэля Шумахера в Парижской клинике.

Напомним, в сентябре в СМИ появилась информация по поводу того, что пилота тайно перевезли в парижскую клинику, где провели лечение стволовыми клетками.

В интервью испанской газете MARCA Менаше заявил: «Я не чудотворец, а моя команда не занимается экспериментами. Это отвратительный термин, который, как мне кажется, не имеет отношения к медицине».

По словам Менаше, клинические исследования лечения стволовыми клетками были закончены два года назад, а за последние 20 лет его команда достигла большого прогресса. «Дело в том, что мы по-прежнему очень мало знаем о стволовых клетках», — заключил врач.

Напомним, Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы в декабре 2013 года при катании на горных лыжах, после этого гонщик не появлялся на публике.