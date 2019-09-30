Российская легкоатлетка, специализирующаяся на спортивной ходьбе, Яна Смердова раскритиковала условия на чемпионате мира в Дохе, Катар.

В интервью «Матч ТВ» Смердова заявила, что в гонке на дистанции 20 километров самое главное — что ей удалось финишировать. «Проводить марафон и ходьбу в таких условиях — это издевательство. Есть люди, которые хотят бегать в экстремальных условиях, так пусть они там и бегают», — сказала спортсменка, добавив, что в Дохе вся подготовка пошла насмарку.

«В дисциплинах, которые проходят на стадионе, не так жарко, там кондиционеры. А тут, во-первых, рядом вода, то есть повышается влажность, а во-вторых, жар от стен», — заявила легкоатлетка, добавив, что в гонке было невозможно дышать, и все спортсмены шли как в бане.

Напомним, сегодня, 30 сентября, на чемпионате мира в Дохе за золотые медали поборется прыгунья в высотку Мария Ласицкене.