Российский футбольный тренер, наставник «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением по поводу вызова в сборную его бывшего подопечного, защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова.

Слова Григоряна цитирует портал Чемпионат.com. Специалиста совершенно не удивил вызов Чистякова в сборную России по футболу. «Он входит в тройку самых перспективных российских центральных защитников, которые могут заиграть на высоком уровне, в том числе и в сборной», — сказал тренер.

По мнению Григоряна, Чистяков — хладнокровный игрок с устойчивой психикой, а самое его большое преимущество — ментальности. «Я Дмитрию сразу сказал, что он будет играть в топ-клубе. Считаю, что Карпин тоже создал топ-клуб, но тогда, зная, что он родом из Питера, я понимал, что рано или поздно он будет играть в «Зените», — заключил Григорян.

Дмитрий Чистяков является воспитанником «Зенита», однако он не провел за основную команду ни одного матча.