Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказался по поводу вызова своего подопечного Дмитрия Чистякова в состав сборной России по футболу.

Слова специалиста приводит агентство «Р-Спорт». «С одной стороны, мы рады, что Чистяков растет и получил вызов, но с другой, как любой тренер клубной команды, лично я бы хотел меньше иметь игроков, вызывающихся в сборные», — сказал тренер.

Карпин заявил, что ему хотелось бы иметь как можно больше футболистов, которые будут тренироваться вместе с командой в паузу на игры сборных.

Напомним, защитник Дмитрий Чистяков впервые был вызван в сборную России по футболу. Список футболистов, которые вызваны в национальную команду для участия в отборочных матчах Евро-2020, был опубликован сегодня на официальном сайте РФС.