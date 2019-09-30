Российский полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук провел тренировочное занятие в общей группе накануне матча своей команды с мадридским «Атлетико».

В официальном «Твиттере» московского клуба появился видеоотчет с тренировки, на нем Алексей Миранчук выполнял все упражнения вместе с партнерами. Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин ранее выражал надежду на то, что Алексей Миранчук сможет восстановиться к игре «Локо» в Лиге чемпионов.

Напомним, Алексей Миранчук травмировался 31 августа в игре «Локомотива» с «Ростовом». Его восстановление заняло около месяца, первоначально сообщалось, что с подобным повреждением игрок проведет вне тренировок около трех недель.

«Локомотив» сыграет против мадридского «Атлетико» завтра, 1 октября. Матч пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.