Российские новички хоккейного клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов и Игорь Шестеркин были отправлены в фарм-команду — «Хартфорд Вулф Пэк», которая проводит матчи в рамках АХЛ (Американской хоккейной лиги).

Информация об этом появилась на официальном сайте КХЛ. Ранее неподтвержденные данные публиковал NY Post.

Кравцов и Шестеркин пополнили состав «Рейнджерс» в это межсезонье, подписав контракты новичка. До переезда в НХЛ Игорь Шестеркин играл за петербургский СКА. В прошлом сезоне он провел 28 матчей в составе армейского клуба в регулярном чемпионате, а также 8 игр в плей-офф.

Виталий Кравцов, задрафтованный «Рейнджерс» в 2018 году, прошлый сезон провел в КХЛ в составе челябинского «Трактора». Он провел в составе команды 54 встречи в общей сложности, набрав 23 очка (8 шайб и 15 результативных передач).