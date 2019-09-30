Российская легкоатлетка, чемпионка мира в прыжке с шестом Анжелика Сидорова рассказала о том, как все отреагировали на ее победу на чемпионате мира в Дохе.

В интервью агентству «Р-Спорт» Сидорова заявила, что не успевает ответить на все поздравления, поскольку ей пришло очень много сообщений. «Передаю через вас: я всем отвечу! Но чуть позже. Вообще очень много людей уже поздравило. Меня и Лена Исинбаева поздравила, написала, что для меня очень приятно», — сказала легкоатлетка, добавив, что получает искренние и эмоциональные письма.

Спортсменка отметила, что для нее главное сейчас — отдохнуть и готовиться к следующему сезону. «Конечно, главная цель у меня — Олимпиада, выступить там достойно», — заключила Сидорова.

Напомним, вчера Анжелика Сидорова взяла высоту 4,95 сантиметров, что позволило ей выиграть золото чемпионата мира в Дохе.