СКА ведет в матче с рижским «Динамо» после первого периода

Петербургский СКА ведет в счете после первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо». Игра проходит на стадионе «Арена-Рига».

Сейчас в матче перерыв, прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

Счет после первого периода — 1:0 в пользу СКА. Автором единственной шайбы на 11 минуте стал Артем Зуб, результативной передачей в этой атаке отличился Дмитрий Кагарлицкий.

В первом периоде каждая из команд заработала по удалению: на 16-й минуте штраф получил Нерюс Алишаускас, а на 19-й Наиль Якупов. Обе команды не смогли реализовать большинство.

СКА и «Динамо» ранее не играли друг против друга в нынешнем сезоне. Предыдущий матч команд в рамках КХЛ состоялся в Петербурге 26 января и завершился разгромной победой армейцев со счетом 7:1.