Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением по поводу работы наставника «Локомотива» Юрия Семина, а также оценил соперника по Лиге чемпионов.

На предматчевой пресс-конференции Симеоне заявил, что «Локомотив» сейчас показывает качественный футбол. «У команды есть игровая идея, и это опасный соперник», — заявил Симеоне, добавив, что команда Юрия Семина хорошо смотрелась в матче с «Байером» в первом туре группового этапа.

«Команда использовала прессинг, свободные зоны, хорошо двигалась с мячом, когда нужно садилась в оборону. Юрий Семин — мощная личность, тренер с историей. Все мы знаем его возможности», — заключил специалист, чьи слова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Локомотив» сыграет против мадридского «Атлетико» завтра, 1 октября. Матч пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.