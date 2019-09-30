Петербургский СКА ведет в счете после второго периода в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо». Игра проходит на стадионе «Арена-Рига».

Сейчас в матче перерыв, прямую трансляцию игры можно посмотреть здесь.

Отметим, что во второй двадцатиминутке обе команды не смогли отметиться результативными действиями, счет по-прежнему 1:0 в пользу гостей. Автором единственной шайбы на 11 минуте стал Артем Зуб, результативной передачей в этой атаке отличился Дмитрий Кагарлицкий.

Во втором периоде за задержку соперника клюшкой был удален игрок «Динамо» Рихардс Маренис, однако СКА не смог реализовать большинство.

СКА и «Динамо» ранее не играли друг против друга в нынешнем сезоне. Предыдущий матч команд в рамках КХЛ состоялся в Петербурге 26 января и завершился разгромной победой армейцев со счетом 7:1.