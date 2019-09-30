Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба вспомнил времена, когда команду тренировал португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.

В интервью ютуб-каналу «Рашен Football» Дзюба заявил, что по силе и по подбору футболистов состав команды Боаша был лучшим в истории российского футбола. «Кто-то может спорить, кто-то — нет. Потому что, когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету, — это топ», — сказал Дзюба, также отметив футболистов, игравших за сборную России.

По мнению Дзюбы, Андре Виллаш-Боаш не только отличный тренер и мотиватор, но и фантастический человек. «Это мой формат, когда тренер очень любит и уважает своих футболистов, а они в ответ любят и уважают его. Это круто — найти ключ к каждому», — заключил футболист.

Напомним, Андре Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год.