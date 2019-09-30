Футбольный клуб «Сочи» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте, это сделал полузащитник сочинцев Андрей Мостовой с передачи Никиты Бурмистрова. Во втором тайме «Сочи» удвоил преимущество благодаря голу Кристиана Нобоа на 73-й минуте. В этой атаке результативной передачей отметился Андрей Мостовой.

Команда Александра Точилина благодаря победе над «Ахматом» смогла подняться на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Сейчас у «Сочи» 12 очков, последние два тура команда неизменно побеждает.

«Ахмат» остался в зоне вылета: команда Рашида Рахимова сейчас располагается на 15-м месте, имея в своем активе 9 очков после 11 туров чемпионата России по футболу.