Петербургский хоккейный клуб СКА разгромил рижское «Динамо» на выезде в регулярном чемпионате КХЛ. Игра прошла на стадионе «Арена-Рига» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Автором единственной шайбы в первом периоде на 11 минуте стал Артем Зуб, результативной передачей в этой атаке отличился Дмитрий Кагарлицкий.

Во второй двадцатиминутке обе команды не смогли отметиться результативными действиями.

В третьем периоде хоккеисты СКА отметились двумя шайбами. На 41-й минуте встречи отличился Ярослав Дыбленко с передач Сергея Плотникова и Йори Лехтеря. Заключительную шайбу СКА забросил Евгений Кетов за полторы минуты до конца матча, ему ассистировали Артем Зуб и Артем Земченок.

СКА поднялся на вторую строчку в общем зачете, набрав 19 очков после 13 игр. Рижское «Динамо» продолжает оставаться на последнем месте в общей турнирной таблице чемпионата КХЛ.