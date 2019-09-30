Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе, став трехкратной чемпионкой мира по легкой атлетике.

Ласицкене не испортила ни одной соревновательной попытки, все уровни взяв с первого раза. Для победы россиянке хватило результата в 2 метра 4 сантиметра.

Серебряная медаль чемпионата мира у 18-летней украинки Ярославы Могучих. Она смогла взять высоту в 2 метра 4 сантиметра с третьей попытки, установив новый личный рекорд. Третьей стала представительница США Вашти Каннингэм, она остановилась на отметке в 2 метра.

После отказа Ярославы Могучих прыгать дальше Мария Ласицкене попробовала преодолеть результат в 2 метра 8 сантиметров, однако все три попытки спортсменки оказались неудачными.

Ранее россиянка побеждала на чемпионатах мира в Пекине и Лондоне.