Больше трети чемпионата России позади – а ведь сегодня всего лишь последний день сентября. Как бы не кричал Федор Смолов о том, что в РПЛ разыгрывается только второе место, сейчас в турнирной таблице весьма огненная ситуация. С двумя очками отрыва лидирует московский ЦСКА, еще четыре клуба имеют по 23 очка.

О главных событиях одиннадцатого тура Российской Премьер-лиги — в обзоре Nevasport.

Кононов все, Хохлов пока на месте: отставки тура

Одиннадцатый тур стал последним для Олега Кононова в качестве главного тренера московского «Спартака». Поражение от «Оренбурга» дома – и нервы тренера не выдержали. Казалось бы, насколько интересных исполнителей купили в межсезонье, но игра не клеится от слова никак.

Олегу Кононову, отставке тура, сейчас хочется пожелать душевного спокойствия – такой жесткий прессинг со стороны фанатов «Спартака» выдержит не каждый.

Дмитрий Хохлов уже сколько времени пытается уйти в отставку, но все никак. В минувшем туре «Динамо» проиграло «Ростову» 0:3 и тренер весьма апатично согласился с тем, что счет – по игре.

Под конец тура в отставку подал и тренер «Ахмата» Рашид Рахимов. Пятнадцатое место для «Ахмата» после трети чемпионата — результат неудовлетворительный.

«Краснодар» вспомнил, что такое победа

Хочется порадоваться за «Краснодар»: после трех досаднейших поражений «быкам» удалось одержать победу. «Краснодар» победил «Арсенал» весьма уверенно и зацепился за верха турнирной таблицы. Перед игрой в еврокубках очень важно было снова обрести уверенность.

С таким же счетом победил в 11-м туре и «Сочи» Александра Точилина. Вторая победа подряд для новичков РПЛ — удивительная роскошь, ведь за одиннадцать матчей в высшей лиге побед у сочинцев набралось всего три.

Новый лидер — на коне

Ликуйте, любители московского ЦСКА! После 11-го тура именно московский армейцы возглавили турнирную таблицу. Подопечные Виктора Гончаренко знали, что «Зенит» оступился в Москве, поэтому ЦСКА необходимо было победить «Урал» в гостях. Особых проблем с выездом в Екатеринбург армейцы не испытали — игра завершилась со счетом 3:0.

Вопреки травмам ЦСКА карабкался наверх от матча к матчу – и наконец, занял промежуточное первое место. Удержит ли команда Гончаренко его в ближайших турах — большой вопрос.

Смолов и фраза тура

«Ещё бы, с „Зенитом“ нам засчитают гол! В принципе, можно второе место разыгрывать. Им отдавать первое место и играть за второе», — Федор Смолов.

Эту фразу обронил Федор Смолов в перерыве матча с «Зенитом». В первом тайме гол не засчитали гол Федора Смолова, и игрок порядком расстроился, однако спустя сорок пять минут VAR вернул игроку должок: на последних минутах гол «Зенита» отменили. «Сине-бело-голубые» уехали из Москвы без очков, а Смолов радовался этому чуть ли не больше всех.

Следующий тур станет последним перед очередной паузой на игры сборных. В следующем туре обязательно следует обратить внимание на дуэль ЦСКА и «Ростова», а также попытки возрождения «Спартака» в игре с «Краснодаром».