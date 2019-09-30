Российский футбольный тренер Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера грозненского «Ахмата» после проигрыша в матче с «Сочи» в 11-м туре Российской Премьер-лиги.

О своем решении уйти в отставку Рахимов объявил во время флеш-интервью телеканалу «Матч Премьер» после игры на стадионе «Фишт».

Напомним, «Сочи» победил «Ахмат» со счетом 2:0, авторами забитых мячей стали Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.

Позднее президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил в своем «Инстаграме», что руководство клубо приняло отставку Рахимова. «В сложившейся ситуации перемены необходимы. Я благодарен Рашиду Маматкуловичу за годы совместной работы. В ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера», — написал Даудов.

Сейчас «Ахмат» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея 9 очков после 11 туров.