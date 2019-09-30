Для тех любителей спорта, кто мог что-то пропустить, Nevasport предлагает подборку главных спортивных новостей за понедельник, 30 сентября.

Ласицкене победила на ЧМ в Дохе, став трехкратной чемпионкой мира

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе, став трехкратной чемпионкой мира по легкой атлетике. Ласицкене не испортила ни одной соревновательной попытки, все уровни взяв с первого раза. Для победы россиянке хватило результата в 2 метра 4 сантиметра. Серебряная медаль чемпионата мира у 18-летней украинки Ярославы Могучих. Третьей стала представительница США Вашти Каннингэм, она остановилась на отметке в 2 метра.

СКА разгромил рижское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА разгромил рижское «Динамо» на выезде в регулярном чемпионате КХЛ. Игра прошла на стадионе «Арена-Рига» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Авторами заброшенных шайб стали Артем Зуб, Евгений Кетов и Ярослав Дыбленко. СКА поднялся на вторую строчку в общем зачете, набрав 19 очков после 13 игр. Рижское «Динамо» продолжает оставаться на последнем месте в общей турнирной таблице чемпионата КХЛ.

«Сочи» всухую обыграл «Ахмат» в 11-м туре РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0. Счет в матче был открыт на 12-й минуте, это сделал полузащитник сочинцев Андрей Мостовой с передачи Никиты Бурмистрова. Во втором тайме «Сочи» удвоил преимущество благодаря голу Кристиана Нобоа на 73-й минуте. В этой атаке результативной передачей отметился Андрей Мостовой.

Рахимов подал в отставку после проигрыша «Ахмата» в матче с «Сочи»

Российский футбольный тренер Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера грозненского «Ахмата» после проигрыша в матче с «Сочи» в 11-м туре Российской Премьер-лиги. О своем решении уйти в отставку Рахимов объявил во время флеш-интервью телеканалу «Матч Премьер» после игры на стадионе «Фишт». Позднее президент «Ахмата» Магомед Даудов подтвердил в своем «Инстаграме», что руководство клубо приняло отставку Рахимова.

Легкоатлетки жалуются на слишком интимные ракурсы в съемках на ЧМ в Дохе

Немецкая бегунья Джина Люкенкемпер возмутилась съемками, которые применяются на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. ВКатаре была опробована новинка — съемка сзади и снизу спортсменов, готовящихся к старту — это и заставило спортсменку негодовать. «Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — сказала Люкенкемпер.