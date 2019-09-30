Российский тренер по легкой атлетике, наставник Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал о том, собирается ли его подопечная менять гражданство.

В интервью порталу ТАСС Габрилян заявил: «Если не дай бог получится так, что наши спортсмены, которые состоят в пуле тестирования, не смогут сдавать допинг-пробы, то лишатся права соревноваться дальше». Специалист отметил, что в таком случае нужно будет выбрать такие варианты, чтобы допинг-офицеры получили доступ к спортсменам.

По словам Габриляна, речь ни в коем случае не идет о смене гражданства. «Маша была, есть и будет патриотом своей страны, она надеется, что национальная федерация будет работать правильно, будет на высоте», — заключил он.