Российский футбольный тренер Игорь Шалимов официально стал наставником грозненского «Ахмата». Об этом в своем «Инстаграме» сообщил президент клуба Магомед Даудов.

«Занять должность главного тренера команды «Ахмат» я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову. Он хорошо знает Премьер-Лигу, в целом, отечественный футбол. Также Даудов заявил, что В тренерский штаб Шалимова войдут Магомед Адиев — старший тренер, а также Равиль Сабитов и Андрей Митин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M. Daudov (@lord_095) 30 Сен 2019 в 1:06 PDT

Напомним, Рашид Рахимов сегодня, 30 сентября, покинул пост главного тренера ФК «Ахмат» после поражения от «Сочи» со счетом 2:0. Он подал в отставку в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».