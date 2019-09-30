В катарской Дохе сегодня, 1 октября, будут разыграны четыре комплекта медалей чемпионата мира по легкой атлетике в разных дисциплинах. Этот соревновательный день станет пятым на чемпионате

На 20:05 по московскому времени запланирован старт финальных соревнований у мужчин по прыжкам с шестом.

В 21:20 стартуют соревнования по метанию копья среди женщин.

В 22:10 пройдет первый финал в беговой дисциплине: мужчины пробегут дистанцию в 800 метров. В 22:40 состоится финал на мужской двухсотметровке.

Отметим, за четыре дня соревнования сборная России по легкой атлетике завоевала две золотых медали. Первое место в прыжках в высоту завоевала Мария Ласицкене, став трехкратной чемпионкой мира. На соревнованиях по прыжкам с шестом первой стала Анжелика Сидорова.