Официальный сайт Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в текстовой трансляции назвал Марию Ласицкене российской спортсменкой.

Спортсмены из России выступают на чемпионате мира в Дохе в нейтральном статусе, так как IAAF в очередной раз продлила отстранение ВФЛА. В протоколах не указывается национальность атлетов, напротив их фамилий ставится символ ANA, что означает «авторизированные нейтральные атлеты».

Вчера Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту, с первой попытки преодолев 2,04 метра. Затем спортсменка попробовала взять 2,08 — высоту, которая еще ни разу ей не покорялась, но потерпела неудачу. Однако это не помешало ей завоевать золотую медаль.

«Ласицкене не берет высоту 2,08 метра, и честно говоря, она не была близка к этому ни в одной из трех попыток, но это не имеет значения: авторизованный нейтральный атлет (РУССКАЯ, давайте не будем это отрицать) берет золото в прыжках в высоту благодаря меньшему количеству попыток на 2,04», – гласит сообщение в текстовой трансляции на официальном сайте IAAF.

Напомним, для Ласицкене эта победа на чемпионате мира стала третьей в карьере.