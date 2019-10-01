Спортивный агент Андрей Митьков опубликовал пост о новом допинговом скандале с участием российской стороны. По словам агента, московская антидопинговая лаборатория занималась фальсификацией данных непосредственно перед тем, как она были переданы в WADA.

На своей странице в «Фейсбуке» Митьков написал, что подменой данных занимался не Григорий Родченков, а непосредственно представители московской лаборатории. Это происходило в тот момент, когда сотрудники WADA не были допущены по причине якобы из-за несертифицированного оборудования.

По информации агента, речь может идти о данных спортсменов, завоевавших медали на Олимпийских играх 2014 года. Их результаты были аннулированы, но позднее они были оправданы решением CAS.

«Что будет дальше: РУСАДА лишат статуса соответствия (хотя оно тут вообще ни при чем, но таков регламент); Россия не примет участие в двух ближайших Олимпийских играх – летних-2020 в Токио и зимних-2022 в Пекине», — написал Митьков.