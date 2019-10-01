Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала свою победу на чемпионате мира в Дохе. Спортсменка, специализирующаяся в прыжках в высоту, показала результат 2,04 метра и завоевала третью в карьере золотую медаль.

«Не вспомню, чтобы так побеждала раньше. Наверное, такое случилось впервые. И это было несколько необычно», — призналась Ласицкене, слова которой приводит ТАСС.

Помимо россиянки, высоту 2,04 м преодолела еще одна спортсменка — Ярослава Могучих. Для нее этот результат стал личным рекордом, от дальнейшей борьбы она отказалась. Ласицкене отметила, что уже настраивалась на 2,06 м и еще не знала, что борьба окончена. «И вдруг мне кричат, что все, меня немного перемкнуло», – сказала Ласицкене.

Несмотря на отказ соперницы, россиянка попробовала взять высоту 2,08 м, которая еще не покорялась ей, но потерпела неудачу. Ласицкене подчеркнула, что для неё важно прыгать как можно чаще, поэтому она не стала отказываться от своих попыток.