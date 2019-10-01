Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, на каких языках общается в повседневной жизни.

«Русский, английский, итальянский и испанский. Могу поддержать беседу на французском и португальском, но говорить на какие-то специализированные темы не готов», — сообщил Квят, слова которого приводят «Известия».

Гонщик отметил, что по-русски говорит редко — в основном с родителями. В спортивной сфере ему приходится общаться на английском и итальянском. Также Квят ответил на вопрос, ругается ли на русском языке. «Бывает, конечно, но редко. В основном по-итальянски. Но русские матерные слова хорошо помню», — сказал пилот и добавил, что жил в России до 11-12 лет.

Напомним, ранее Николай Фоменко заявил, что Квят имеет лишь отдаленное отношение к России, так как с детства проживает в Италии.