Сборная России начала матч с Ираном на Кубке мира по волейболу. Игра стартовала в 8:00 по московскому времени, соревнования проходят в японском Нагано.

Для подопечных Туомаса Саммельвуо данный матч является первым на турнире.

Российские волейболисты провалили прошедший в сентябре чемпионат Европы. На этапе четвертьфинала россияне неожиданно проиграли Словении. Всю вину главный тренер команды взял на себя. «Словенцы вышли на игру, как на войну, а мы – нет. У нас были слова, но на деле не получилось», — заявил тренер.

Победителем турнира стала Сербия. На втором месте расположилась Словения, для которой чемпионат был домашним. На третьем — Польша.