Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что все домашние матчи столичного клуба на групповом этапе Лиги чемпионов должны пройти при заполненных трибунах.

«На три домашних матча в Лиге чемпионов уже проданы все билеты. То есть играть с «Атлетико» и «Ювентусом» мы будем при полных трибунах», — заявил Мещеряков, слова которого приводят «Известия».

Напомним, «Локомотив» примет «Атлетико» сегодня, 1 октября. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Следующий домашний матч группового этапа «железнодорожники» проведут 6 ноября против «Ювентуса», а 26 ноября примут «Байер».

Ранее коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов заявил, что клуб старается вести борьбу с мошенниками и перекупщиками, жертвами которых зачастую становятся болельщики.