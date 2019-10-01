Московский «Локомотив» примет мадридский «Атлетико» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра будет проходить на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 1 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени. Бесплатную прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

В первом туре команда Юрия Сёмина встречалась с «Байером». «Железнодорожники» победили в гостевом матче со счётом 2:1 и увезли из Германии три очка. В составе «Локомотива» по мячу забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, за немцев мяч в свои ворота отправил Бенедикт Хеведес.

Ранее стало известно, что все домашние матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов пройдут при заполненных трибунах, так как билеты уже распроданы.

Следующий домашний матч группового этапа «железнодорожники» проведут 6 ноября против «Ювентуса», а 26 ноября примут «Байер».