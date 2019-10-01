Петербургский «Зенит» откроет сезон в Единой лиге ВТБ сегодня, 1 октября. «Сине-бело-голубые» сыграют на выезде, их первым соперником станет польский клуб «Зелена Гура». Матч начнется в 20:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Встреча пройдет на арене «Холл Зелена Гура». Если для «Зенита» этот матч станет первым в сезоне, то поляки уже дважды выходили на паркет. Они сыграли против «Химок» в Единой Лиге ВТБ, затем— против «СПР Люблин» в польской Экстралиге. Оба матча «Зелена Гура» проиграла.

Первый домашний матч «Зенита» в новом сезоне пройдет 11 октября — в рамках Евролиги петербуржцы примут «Барселону».