Сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович рассказал о своей любви к теннису и бросил вызов форварду «Зенита» и сборной России Артёму Дзюбе.

Деспотович признался, что болеет за своего соотечественника Новака Джоковича, который является первой ракеткой мира. «Раньше я очень любил Надаля, но, когда пробился Джокович, стал болеть за него — он идол», — заявил футболист, слова которого приводит «Чемпионат».

Деспотович отметил, что играет в теннис только на отдыхе. «Видел, что Дзюба очень любит теннис. Если он хочет сыграть, я готов. Бросаю ему вызов», — заявил серб. Он добавил, что не любит швейцарского теннисиста Роджера Федерера, которого поддерживает Дзюба.

Напомним, недавно Дзюба посетил турнир серии АТР 250 ST. Petersburg Open. Сначала он присутствовал на матчах Карена Хачанова и Даниила Медведева в качестве зрителя, затем и сам вышел на корт в выставочном поединке.