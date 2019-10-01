Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выразила надежду, что сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Накануне, 30 сентября, спортсменка завоевала золотую медаль чемпионата мира в Дохе. Россиянка, выступающая в нейтральном статусе, стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

После окончания соревнований Ласицкене призналась, что хочет насладиться своей победой. При этом россиянка отметила, что подготовка к Токио уже началась.

«Чемпионат мира тоже был одним из этапов подготовки к Играм. Я очень надеюсь, что все будет в порядке, и я буду прыгать в Токио» — сказала Ласицкене журналистам.

Напомним, участие российских спортсменов на Олимпийских играх-2020 поставлено под угрозу, так как РУСАДА может быть вновь лишено своего статуса из-за фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории.