Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Бенфикой». Команды встретятся в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

По мнению Осорио, «Зениту» нужно обратить внимание на то, что «Бенфика» имеет в составе отличных исполнителей. Однако петербуржцам, прежде всего, стоит думать о своей игре.

Что касается отдельно взятых игроков, Осорио выделил атакующего хавбека «Бенфики» Пицци, который в нынешнем сезоне успел забить уже восемь голов. По мнению полузащитника, Пицци является одним из ключевых футболистов в своей команде. «С ним нужно держать ухо востро», — сказал Осорио, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Напомним, матч состоится завтра, 2 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «РЖД- Арена». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.