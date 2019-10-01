Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг турнира в Пекине. Во втором раунде она встречалась с представительницей США Софьей Кенин, получившей 15-й номер посева, и уступила со счётом 3:6, 2:6.

Поединок продолжался 1 час 7 минут, за это время Павлюченкова один раз подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта. Американка записала на свой счёт один эйс, две ошибки на подаче и шесть брейков.

Следующей соперницей Кенин, с которой она поспорит за выход в четвертьфинал, станет украинка Элина Свитолина, посеянная на турнире под третьим номером.

Действующей чемпионкой соревнований в Пекине является датчанка Каролина Возняцки, в прошлогоднем финале обыгравшая Анастасию Севастову из Латвии. Призовой фонд турнира составляет 8 285 274 долларов.