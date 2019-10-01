Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что вызвал бы на дуэль Валерия Карпина.

По словам Дзюбы, он не знает, кого из мира футбола вызвал бы на дуэль, потому что так не размышляет.

«Вызвал бы Валерия Георгиевича Карпина, когда был в «Спартаке»? Сто процентов», — сказал нападающий «Зенита», слова которого приводит YouTube-канал «Рашен Football».

Напомним, во времена игры Артема Дзюбы в московском «Спартаке» у нападающего был конфликт с Валерием Карпиным, который тогда тренировал красно-белый коллектив.

В текущем сезоне футболист в составе «Зенита» провел 11 матчей, забил пять голов и отдал столько же результативных передач.

Ранее Артем Дзюба вспомнил времена, когда команду тренировал португальский специалист Андре Виллаш-Боаш.