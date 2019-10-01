Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд. Подопечные Туомаса Саммельвуо встречались с командой Ирана и выиграли в четырех партиях со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22).

Россияне выигрывали 2:0 по сетам, затем иранцы смогли отыграть одну партию. Однако в четвертом сете наша команда в упорной борьбе все же одержала верх.

Напомним, подопечные Туомаса Саммельвуо провалили прошедший в сентябре чемпионат Европы по волейболу. На этапе четвертьфинала россияне неожиданно проиграли Словении. Всю вину главный тренер команды взял на себя. «Словенцы вышли на игру, как на войну, а мы – нет. У нас были слова, но на деле не получилось», — заявил тренер.

Следующий матч национальная команда России проведет 2 октября против сборной Канады. Начало — в 8:00 по московскому времени.